Песков прокомментировал заявления Запада о причастности Кремля к крушению самолёта Пригожина

Запад спекулирует на этой трагедии и лжет о причастности Кремля к гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Ложь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

Вокруг авиакатастрофы, которая случилась в Тверской области, а также вокруг гибели пассажиров воздушного судна, в том числе Евгения Пригожина, много спекуляций, отметил официальный представитель Кремля Песков. Он заметил, что Запад эту трагедию подает с известного угла, а все заявления о причастности РФ – абсолютная ложь.

Песков также сообщил, что фактов по крушению самолета еще мало, СК еще нужно будет разобраться в причинах трагедии. Результаты экспертиз будут опубликованы после завершения всех экспертиз.

Бизнес-джет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Не выжил никто. Росавиация опубликовала список пассажиров, где значился и бизнесмен Евгений Пригожин. По информации Кремля, официальных подтверждений его гибели пока нет: нет еще результатов экспертиз, в том числе генетических.

