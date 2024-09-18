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Песков: со стороны ОДКБ нет угрозы суверенитету Армении

18 сентября 2024 12:50
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ОДКБ оберегает суверенитет стран-членов организации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит доведение данной позиции до руководства Армении, пишет РИА Новости.

Песков в разговоре с представителями СМИ разъяснил, что суверенитету Армении со стороны ОДКБ ничего не угрожает. Напротив, как он отметил, организация охраняет суверенитет государств-членов.

# Никол Пашинян # Международная политика # Дмитрий Песков

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