Песков: со стороны ОДКБ нет угрозы суверенитету Армении

ОДКБ оберегает суверенитет стран-членов организации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит доведение данной позиции до руководства Армении, пишет РИА Новости.
ОДКБ оберегает суверенитет стран-членов организации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит доведение данной позиции до руководства Армении, пишет РИА Новости.
Песков в разговоре с представителями СМИ разъяснил, что суверенитету Армении со стороны ОДКБ ничего не угрожает. Напротив, как он отметил, организация охраняет суверенитет государств-членов.