Активными действиями ВС РФ в Курской области разбит ряд бригад ВС Украины, подразделение украинских ССО, а также американская ЧВК, пишет РИА Новости.

По данным, полученным от командира одного из отрядов специального назначения «Ахмат», ВСУ утеряны сотни единиц техники, украинская сторона несет большие потери. Однако, как отметил боец, в Курскую область ВСУ продолжают направлять солдат – «завозят, и завозят, и завозят».