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Войска РФ разбили американскую ЧВК и отряд спецназа ВСУ под Суджей

18 сентября 2024 12:24
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Активными действиями ВС РФ в Курской области разбит ряд бригад ВС Украины, подразделение украинских ССО, а также американская ЧВК, пишет РИА Новости.

По данным, полученным от командира одного из отрядов специального назначения «Ахмат», ВСУ утеряны сотни единиц техники, украинская сторона несет большие потери. Однако, как отметил боец, в Курскую область ВСУ продолжают направлять солдат – «завозят, и завозят, и завозят».

Военный также подчеркнул, что в район Суджи Киев направил солдат сил специальных операций, активно привлекаются иностранные ЧВК. В частности речь шла об американской частной военной компании Forward.

# Международная политика

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