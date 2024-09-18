В Австрии из-за шторма перенесли или отменили предвыборные мероприятия

Число жертв наводнений в Центральной Европе увеличилось до 22 человек. Шторм «Борис» продолжает бушевать в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Австрии. В последней ситуация особенно тяжелая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране обесточены 26 населенных пунктов. Перенесены или отменены предвыборные мероприятия. В конце сентября граждане проголосуют за новых парламентариев. С перебоями работает метро. Из-за разлива Вены в столице Австрии эвакуируют жителей. До некоторых домов добраться можно разве что вплавь.

Рене Штаудахер, глава пожарной охраны Тироля (Австрия):

Совсем рядом здесь произошел прорыв плотины. Тогда уровень воды в квартирах поднялся до колена. Вода была на первом этаже и в подвалах всех зданий. Животных также пришлось спасать. Возникла хаотичная ситуация.