Пашинян: ОДКБ угрожает суверенитету Армении

По словам премьера Армении Николы Пашиняняна, ОДКБ является угрозой суверенитета Армении, пишет РИА Новости.
По словам премьера Армении Николы Пашиняняна, ОДКБ является угрозой суверенитета Армении, пишет РИА Новости.
Таким образом Пашинян объясняет заморозку участия Армении в ОДКБ.
Как отметил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, Запад подталкивал власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», – являются не соответствующими действительности, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.