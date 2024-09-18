Пашинян: ОДКБ угрожает суверенитету Армении

Как отметил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, Запад подталкивал власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», – являются не соответствующими действительности, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.