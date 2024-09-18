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Пашинян: ОДКБ угрожает суверенитету Армении

18 сентября 2024 12:07
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По словам премьера Армении Николы Пашиняняна, ОДКБ является угрозой суверенитета Армении, пишет РИА Новости.

Таким образом Пашинян объясняет заморозку участия Армении в ОДКБ. 

Как отметил ранее замглавы МИД России Михаил Галузин, Запад подталкивал власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», – являются не соответствующими действительности, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

# Сергей Лавров # Международная политика

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