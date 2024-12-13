Песков: РФ готова к переговорам, но Украина от них уклоняется

Россия уверена, что готова к переговорному процессу с Украиной на основе стамбульских договоренностей 2022 года, но Киев от них отказывается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжает специальную военную операцию из-за того, что не имеет предпосылок для переговоров.

« …сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется и их исключает украинская сторона. И мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – указал он.