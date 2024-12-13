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Опрос: более половины литовцев не хотят участвовать в обороне страны

13 декабря 2024 10:46
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Более половины литовцев не собираются активно защищать родину. Об этом красноречиво говорят данные последнего соцопроса, проведенного исследовательской компанией по заказу Министерства обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: более половины литовцев не хотят участвовать в обороне страны-2

На вопрос: думали ли вы о том, чтобы пойти служить в армию добровольно или найти другие способы внести свой вклад в обеспечение безопасности Литвы? – 61 % литовцев ответил, что они даже не рассматривают эту идею. 10 % респондентов сказали, что обдумывали такой вариант, но в итоге в армию не пойдут. Почти столько же признались, что не исключают эту возможность, но только не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем. Вывод напрашивается сам собой: на Западе уже давно нарушены все принципы патриотического воспитания, а в психологии граждан ЕС заложено, что если воевать, то чужими руками.

# Международная политика # Новости Литвы

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