Опрос: более половины литовцев не хотят участвовать в обороне страны

Более половины литовцев не собираются активно защищать родину. Об этом красноречиво говорят данные последнего соцопроса, проведенного исследовательской компанией по заказу Министерства обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более половины литовцев не собираются активно защищать родину. Об этом красноречиво говорят данные последнего соцопроса, проведенного исследовательской компанией по заказу Министерства обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На вопрос: думали ли вы о том, чтобы пойти служить в армию добровольно или найти другие способы внести свой вклад в обеспечение безопасности Литвы? – 61 % литовцев ответил, что они даже не рассматривают эту идею. 10 % респондентов сказали, что обдумывали такой вариант, но в итоге в армию не пойдут. Почти столько же признались, что не исключают эту возможность, но только не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем. Вывод напрашивается сам собой: на Западе уже давно нарушены все принципы патриотического воспитания, а в психологии граждан ЕС заложено, что если воевать, то чужими руками.