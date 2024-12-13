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ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаку по Таганрогу

13 декабря 2024 10:41
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В ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге военные РФ нанесли удары по важнейшим объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Украине. Все цели поражались с помощью высокоточных средств воздушного и морского базирования и ударных БПЛА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ответ на удары ВСУ по гражданским целям российские войска наносят удар по местам дислокации личного состава, боевой техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры противника. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что армия не наносила удары по зданиям жилым зданиям и социальным учреждениям.

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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