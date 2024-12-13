ООН: более 1 млн жителей Сирии покинули дома, спасаясь от повстанцев и боевых действий

Жители Сирии продолжают страдать от хаоса и беспорядков, которые возникли в стране после свержения президента Башара Асада. По данным ООН, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома спасаясь от повстанцев и боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство из них – женщины и дети.

Серьезную озабоченность международных правозащитных и гуманитарных организаций вызывает тот факт, что бежать им почти некуда. На севере ведут бои курдские формирования, на западе – набирает силу Исламское государство. Террористы, которых теперь некому остановить, берут под контроль все больше городов и поселков, грабя и убивая их жителей. Остаются несколько лагерей для беженцев на востоке страны. Но, как сообщили в ООН, там ужасные условия. Они переполнены, не хватает воды, еды и лекарств. Все это происходит на фоне заявлений новых властей о начале периода спокойствия и восстановления верховенства закона.