Марокко в результате землетрясения может грозить гуманитарный кризис

Новости Марокко. Марокко может грозить серьезный гуманитарный кризис. Смертоносное землетрясение разрушило целые города, дороги и унесло жизни около 3 000 человек. А вот сколько местных жителей лишились домов, сейчас не считает никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которые потеряли не только крышу над головой, но и все свое имущество, оказались брошенными на произвол судьбы. Им приходится ночевать на улицах под открытым небом. Небольшие стихийные палаточные лагеря не могут решить проблему. Власти, которые заняты ликвидацией последствий стихии, не могут организовать доставку предметов первой необходимости и медицинскую помощь.