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Путин инициирует сделать 30 сентября Днём воссоединения России с новыми регионами

12 сентября 2023 10:46
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Российский лидер Владимир Путин отправил в Госдуму законопроект, которым предлагает сделать 30 сентября памятной датой в честь воссоединения РФ с новыми регионами. Об этом информирует РИА Новости. 

В законопроекте речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что принятие в состав Российской Федерации этих новых регионов основано на исторической общности проживающих на этих территориях народов. Этот шаг стал итогом волеизъявления миллионов людей. Предполагается, что если закон будет принят, он вступит в силу со дня официального опубликования. 

# Международная политика # Владимир Путин

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