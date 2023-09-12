Путин инициирует сделать 30 сентября Днём воссоединения России с новыми регионами

Российский лидер Владимир Путин отправил в Госдуму законопроект, которым предлагает сделать 30 сентября памятной датой в честь воссоединения РФ с новыми регионами. Об этом информирует РИА Новости.

В законопроекте речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что принятие в состав Российской Федерации этих новых регионов основано на исторической общности проживающих на этих территориях народов. Этот шаг стал итогом волеизъявления миллионов людей. Предполагается, что если закон будет принят, он вступит в силу со дня официального опубликования.