Песков: переговоры по украинскому урегулированию идут сложно

Песков также отметил, что встреча Путина и Трампа не планируется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты по вопросам украинского урегулирования проходят тяжело, тема непростая. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь лидера РФ также подчеркнул, что месячный срок моратория на удары по энергоструктуре Украины истек. Путин не давал новых поручений по этому вопросу.

Ранее он также заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговорный процесс о мире, в то время как в европейских столицах упорно настаивают на продолжении боевых действий. Он отметил, что киевский режим продолжает свои привычные действия, усложняя процесс урегулирования.