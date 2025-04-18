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Песков: переговоры по украинскому урегулированию идут сложно

18 апреля 2025 09:55
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты по вопросам украинского урегулирования проходят тяжело, тема непростая. Об этом пишет ТАСС.

Песков также отметил, что встреча Путина и Трампа не планируется.

Песков: переговоры по украинскому урегулированию идут сложно-1

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь лидера РФ также подчеркнул, что месячный срок моратория на удары по энергоструктуре Украины истек. Путин не давал новых поручений по этому вопросу.

Ранее он также заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговорный процесс о мире, в то время как в европейских столицах упорно настаивают на продолжении боевых действий. Он отметил, что киевский режим продолжает свои привычные действия, усложняя процесс урегулирования.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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