ФСБ РФ задержала гражданина Беларуси, собиравшего сведения для СБУ

Завербованный СБУ гражданин Беларуси был задержан до 28 мая за подготовку теракта в Новороссийске. Об этом пишет РИА Новости.

По версии ФСБ, он занимался поиском информации о Черноморском флоте и военных России, а также достал из тайника взрывное устройство весом 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске.

На записи он признается, что целью террористического акта было сорвать переговорный процесс между Россией, США и Украиной.