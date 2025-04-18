Прямой эфир

ФСБ РФ задержала гражданина Беларуси, собиравшего сведения для СБУ

18 апреля 2025 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завербованный СБУ гражданин Беларуси был задержан до 28 мая за подготовку теракта в Новороссийске. Об этом пишет РИА Новости.

ФСБ РФ задержала гражданина Беларуси, собиравшего сведения для СБУ-1

Фото: pixabay

По версии ФСБ, он занимался поиском информации о Черноморском флоте и военных России, а также достал из тайника взрывное устройство весом 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске. 

На записи он признается, что целью террористического акта было сорвать переговорный процесс между Россией, США и Украиной.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ
18 апреля 2025 08:53

Bloomberg: европейские чиновники хотели убедить США ужесточить позицию по РФ

NI: немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами в Украине
18 апреля 2025 08:36

NI: немецкие танки Leopard сталкиваются с проблемами в Украине

Globo: Трамп и Лула презирают Зеленского, но восхищаются Путиным
18 апреля 2025 08:07

Globo: Трамп и Лула презирают Зеленского, но восхищаются Путиным