ГПК: с понедельника контрольные службы ЕС оформили 37% фур от нормы
С самого начала недели контрольные службы ЕС пропустили только 37% грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета в Telegram-канале.
На границе ждут оформления 1480 грузовиков по состоянию на 10:00, из них 900 – перед пунктами пропуска в Литве.
Фото: Официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
Меньше всего грузовиков на переходе Мядининкай (Каменный Лог), где пропущено всего 14% от нормы.
На въезд в Латвию ожидают 380 грузовых автомобилей, а латвийская сторона пропускает 33% транспорта. До начала недели очереди из легковых автомобилей фиксировались лишь на литовских пропускных пунктах.