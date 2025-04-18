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ГПК: с понедельника контрольные службы ЕС оформили 37% фур от нормы

18 апреля 2025 09:39
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С самого начала недели контрольные службы ЕС пропустили только 37% грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета в Telegram-канале.

На границе ждут оформления 1480 грузовиков по состоянию на 10:00, из них 900 – перед пунктами пропуска в Литве.

ГПК: с понедельника контрольные службы ЕС оформили 37% фур от нормы-1

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Меньше всего грузовиков на переходе Мядининкай (Каменный Лог), где пропущено всего 14% от нормы.

На въезд в Латвию ожидают 380 грузовых автомобилей, а латвийская сторона пропускает 33% транспорта. До начала недели очереди из легковых автомобилей фиксировались лишь на литовских пропускных пунктах.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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