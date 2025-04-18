ГПК: с понедельника контрольные службы ЕС оформили 37% фур от нормы

С самого начала недели контрольные службы ЕС пропустили только 37% грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета в Telegram-канале.

На границе ждут оформления 1480 грузовиков по состоянию на 10:00, из них 900 – перед пунктами пропуска в Литве.