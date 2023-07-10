Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для безопасности Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что это повлечет за собой разрушенную архитектуру безопасности в Европе и будет представлять огромную угрозу для РФ.

Ранее британская газета Telegraph заявила, что на США и Германию оказывается колоссальное давление, так как страны начали блокировать заявку Украины на вступление в НАТО. На саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля обсуждение формального приглашения Украины не планируется.

Как сообщалось, Украина подала заявку на ускоренное вступление страны в НАТО в 2022 году.