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В Африку пришли холода – в Йоханнесбурге выпал снег

10 июля 2023 10:36
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Пока в Беларуси в разгаре лето, сегодня, 10 июля, местами температура воздуха достигнет +27, в центральную часть Южно-Африканской Республики пришли рекордно низкие температуры вместе со снегопадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Африку пришли холода – в Йоханнесбурге выпал снег-1

Так это утро встретили жители крупнейшего города ЮАР. Снег для Йоханнесбурга – большая редкость. И ему взрослые радуются как дети. А вот коммунальные службы такая погода держит в напряжении. Холода пришли в Африку из Антарктики.

# Погода # Новости ЮАР # Фотофакт

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