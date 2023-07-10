В Африку пришли холода – в Йоханнесбурге выпал снег

Пока в Беларуси в разгаре лето, сегодня, 10 июля, местами температура воздуха достигнет +27, в центральную часть Южно-Африканской Республики пришли рекордно низкие температуры вместе со снегопадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так это утро встретили жители крупнейшего города ЮАР. Снег для Йоханнесбурга – большая редкость. И ему взрослые радуются как дети. А вот коммунальные службы такая погода держит в напряжении. Холода пришли в Африку из Антарктики.