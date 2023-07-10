МИД Китая прокомментировал решение о поставках кассетных бомб США Киеву

Безответственная отправка кассетных боеприпасов со стороны Америки Киеву может обернуться гуманитарными проблемами в зоне конфликта. Такое заявление сделала в понедельник, 10 июля, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, сообщает ТАСС.

По ее словам, в Китае обратили внимание на обеспокоенность со стороны международного сообщества касательно этого вопроса. Многие государства высказали свое несогласие относительно решения Штатов поставить Украине кассетные бомбы, заявила Мао Нин.

Представитель китайского МИД обозначила, что КНР придерживается позиции, что переговоры и диалог – единственный возможный вариант решения конфликта в Украине.

В пятницу, 7 июля, помощник американского лидера по национальной безопасности Джек Салливан сообщил, что Штаты решили отправить Киеву кассетные боеприпасы. В Организации Объединенных Наций также высказались о таких поставках. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам и категорически против применения этого вида вооружений на поле боя.