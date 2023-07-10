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Bild: Зеленский очень злой из-за блокирования Германией и США заявки на вступление в НАТО

10 июля 2023 10:36
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Президент Украины Владимир Зеленский очень разозлился из-за того, что США и Германия начали блокировать заявку на вступление страны в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Bild.

Владимир Зеленский хотел публично призвать к вступлению своей страны в Североатлантический альянс, но ему не дали этого сделать. В статье говорится, что Германия и США собираются подписать с Украиной соглашение, которое будет иметь очень общие принципы, не более чем декларация, принятая в Бухаресте в 2008 году. 

На прошедшей неделе газета Telegraph со ссылкой на информацию из источников в НАТО сообщила, что Германия намерена добиваться отсрочки вступления Украины в организацию из-за опасений войны с Россией. Кроме того, Financial Times сообщила, что США и ФРГ испытывают давление со стороны союзников по НАТО в связи с тем, что они не поддерживают вступление в Альянс.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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