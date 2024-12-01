Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выпустила мемуары, где, в частности, описала свой визит в Российскую Федерацию, пишет РИА Новости.

Меркель заявляет, что ситуация, когда в ходе переговорного процесса появился лабрадор Конни президента РФ Владимира Путина, расценивается ею как демонстрация силы. Как объясняет бывший канцлер ФРГ, она испытывала страх перед собаками.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вероятно, Меркель не была в той мере открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. В странах Европы нет ограничений по проезду в общественном транспорте с питомцами или по посещению ресторанов. Однако, когда речь идет о собаке Путина, то это Меркель расценила как демонстрацию силы. «Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять» в виду того, что экс-канцлера Германии президент РФ принимал с радушием и гостеприимством, подчеркнул дипломат.