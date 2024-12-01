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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

01 декабря 2024 10:49
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Вашингтон принял решение о приостановке стратегического партнерства с Тбилиси, пишет РИА Новости.

В Государственном департаменте США информировали о приостановке стратегического партнерства между странами по причине различных антидемократических действий «Грузинской мечты».

В ведомстве выразили сожаление, что в Тбилиси приняли решение о приостановке проработки вопроса вступления страны в Евросоюз, а также выступили с осуждением чрезмерного использования сил со стороны полиции в ходе протестов против такого решения.

Раскол во взаимоотношениях между грузинской стороной и Западом начался вследствие принятия Грузией закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, регистрации подлежат некоммерческие юридические лица и СМИ, получающие более 20% от дохода из-за границы.

# Международная политика

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