Западные элиты, вопреки воле грузинского народа, пытаются продвигать свои интересы, используя разные рычаги давления. Помимо финансирования радикалов, которые вот уже трое суток нарушают спокойствие в Тбилиси, Брюссель и Вашингтон продолжают политический прессинг. Так, Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщили в Госдепе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение американские чиновники оправдывают так называемым сломом западного курса в правительственных кругах. Свою лепту внесла и президент Грузии, назвавшая новый созыв парламента нелегитимным и отказавшаяся складывать свои полномочия по окончании срока.

Всяческие политические проволочки для Запада – лишь показательные приемы. Основные силы политтехнологи направили на разжигание беспорядков, пытаясь повторить события 20-летней давности. Улицы Тбилиси не покидают манифестанты, которые с каждым днем только поднимают уровень напряжения. Минувшей ночью в центре столицы протестующие возводили баррикады и обстреливали полицию фейерверками. В итоге столкновения завершились силовым разгоном, задержаниями. Однако оппозиция, как и западные заказчики, пока не намерены мириться с таким раскладом, они и дальше продолжат бороться, лишь бы вновь заполучить власть.