В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений

Протестные настроения захлестнули испанскую Валенсию. Там вновь прошли акции протеста против местных властей из-за наводнений, которые обрушились в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже вторая крупная акция протеста, во время которой ее участники призывали главу региона уйти в отставку. Он отказался это сделать, но изменил состав правительства.

Десятки тысяч людей остаются недовольными реакцией чиновников на стихийное бедствие, унесшее больше 200 жизней. Демонстранты обвиняют региональное правительство в позднем оповещении об угрозе.