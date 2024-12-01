В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений

Протестные настроения захлестнули испанскую Валенсию. Там вновь прошли акции протеста против местных властей из-за наводнений, которые обрушились в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестные настроения захлестнули испанскую Валенсию. Там вновь прошли акции протеста против местных властей из-за наводнений, которые обрушились в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже вторая крупная акция протеста, во время которой ее участники призывали главу региона уйти в отставку. Он отказался это сделать, но изменил состав правительства.
Десятки тысяч людей остаются недовольными реакцией чиновников на стихийное бедствие, унесшее больше 200 жизней. Демонстранты обвиняют региональное правительство в позднем оповещении об угрозе.
Во время марша протестующие включали будильники и сигнал тревоги, что символизировало опоздавшее предупреждение в день катастрофы. Митингующие заявили, что чувствуют себя брошенными. Они требуют ответов и действий от властей.