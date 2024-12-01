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В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений

01 декабря 2024 10:37
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Протестные настроения захлестнули испанскую Валенсию. Там вновь прошли акции протеста против местных властей из-за наводнений, которые обрушились в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений-2

Это уже вторая крупная акция протеста, во время которой ее участники призывали главу региона уйти в отставку. Он отказался это сделать, но изменил состав правительства.

В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений-4

Десятки тысяч людей остаются недовольными реакцией чиновников на стихийное бедствие, унесшее больше 200 жизней. Демонстранты обвиняют региональное правительство в позднем оповещении об угрозе.

В испанской Валенсии возобновились марши против властей из-за октябрьских наводнений-6

Во время марша протестующие включали будильники и сигнал тревоги, что символизировало опоздавшее предупреждение в день катастрофы. Митингующие заявили, что чувствуют себя брошенными. Они требуют ответов и действий от властей.

# Протесты

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