Песков назвал фейком экстренное обращение Путина

Российский лидер Владимир Путин не выступал с экстренным телерадиообращением в понедельник, 6 июня. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он заявил, что распространенное в социальных сетях видео, где якобы Путин делает экстренное обращение, является фейком. Взлом, представители спецслужб РФ разбираются, сказал Песков.

По его словам, взлом зафиксирован в некоторых регионах. Сейчас фейковая информация устранена, ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают разбирательства по факту инцидента.