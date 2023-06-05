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Песков назвал фейком экстренное обращение Путина

05 июня 2023 11:48
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Российский лидер Владимир Путин не выступал с экстренным телерадиообращением в понедельник, 6 июня. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. 

Он заявил, что распространенное в социальных сетях видео, где якобы Путин делает экстренное обращение, является фейком. Взлом, представители спецслужб РФ разбираются, сказал Песков. 

По его словам, взлом зафиксирован в некоторых регионах. Сейчас фейковая информация устранена, ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают разбирательства по факту инцидента. 

# общество # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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