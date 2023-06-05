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Брюссель расследует использование Украиной бельгийского оружия в атаке на Россию

05 июня 2023 10:52
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Бельгийские спецслужбы проводят расследование по факту использования оружия, переданного Королевством, во время проведения диверсионно-разведывательной атаки группы украинских Вооруженных сил в Белгородской области. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTBF.

Правила использования переданного Украине оружия четко урегулированы и предполагают только оборонительные цели на украинской территории. Премьер-министр Бельгии потребовал от украинской стороны разъяснить сложившуюся ситуацию. 

Он не стал высказываться о потенциальных последствиях для Украины, если будет подтверждено использование вооружения в Белгородской области. В этой связи он отметил важность констатации фактов и следования четким предписаниям о, использовании бельгийского оружия. 

МИД и Министерство обороны Бельгии также направят запросы властям Украины с целью добиться разъяснений, которые касаются фактов применения бельгийского оружия. 

Ранее СМИ со ссылкой на The Washington Post сообщали, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, применяли транспортные средства и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

# Международная политика

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