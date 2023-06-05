Прямой эфир

Риттер: в НАТО ненавидят Зеленского

05 июня 2023 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представители Североатлантического альянса ненавидят украинского президента Владимира Зеленского, который питает иллюзии по поводу вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Америки Скотт Риттер, пишет ТАСС. 

По его словам, представители НАТО ведут украинцев на убой, а к Зеленскому не испытывают ни капли уважения, его просто используют. Украинский президент находится в надуманном мире. Неужели он не понимает, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, задал вопрос Риттер. 

В четверг, 1 июня, выступая в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к НАТО, но ждет, когда Альянс страну примет. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Кандидат в президенты США предложил пойти на уступки России ради мира в Украине
05 июня 2023 10:24

Кандидат в президенты США предложил пойти на уступки России ради мира в Украине

Страны ОПЕК+ договорились ещё больше сократить добычу нефти
05 июня 2023 10:01

Страны ОПЕК+ договорились ещё больше сократить добычу нефти

В Болгарии начались масштабные военные учения. Участвует и сербская армия
05 июня 2023 09:36

В Болгарии начались масштабные военные учения. Участвует и сербская армия