Представители Североатлантического альянса ненавидят украинского президента Владимира Зеленского, который питает иллюзии по поводу вступления в НАТО. Такое заявление сделал бывший офицер разведки Америки Скотт Риттер, пишет ТАСС.

По его словам, представители НАТО ведут украинцев на убой, а к Зеленскому не испытывают ни капли уважения, его просто используют. Украинский президент находится в надуманном мире. Неужели он не понимает, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, задал вопрос Риттер.

В четверг, 1 июня, выступая в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, Зеленский заявил, что Украина готова присоединиться к НАТО, но ждет, когда Альянс страну примет.