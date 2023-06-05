Миноброны РФ: пресечена попытка украинских ДРГ проникнуть в Белгородскую область

Военными РФ пресечена попытка проникновения двух украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородщины. Об этом проинформировали в Минобороны Российской Федерации, приводит информацию ТАСС.

Сообщается, что украинские террористы в воскресенье, 4 июня, попытались пробраться на территорию населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Чтобы оказаться в пункте назначения, ДРГ под прикрытием массированного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец.

Подразделениями Вооруженных сил России и сотрудниками Погранслужбы ФСБ диверсанты были остановлены, заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По ДРГ были нанесены авиаудары, а также открыт огонь артиллерии. Террористические формирования российской стороной уничтожены. По информации оборонного ведомства, ликвидированы более десяти террористов, две лодки и бронеавтомобиль.

Во время контрбатарейной борьбы были также подавлены 5 украинских минометных взводов, уничтожена боевая машина, 2 самоходные артиллерийские установки польского производства.