Китай ограничивает поставки минералов западным оборонным фирмам

Китай ужесточает ограничения на вывоз критически важных минералов, осложнив тем самым работу западных оборонных компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Из-за этих ограничений производители вынуждены искать другие источники сырья. Это привело к задержке заказов, росту цен на сырье и угрозе перебоев в поставках, в особенности для Пентагона, где более 80 000 комплектующих зависят от китайского импорта.

Пекин также потребовал предоставить ему информацию об использовании полезных ископаемых, чтобы исключить их использование в военной сфере.

В апреле Китай добавил ряд американских предприятий в список компаний, подлежащих контролю за экспортом товаров двойного назначения. Позже он частично одобрил поставки редких металлов, но ввел ограничения на сроки и виды товаров, включая специализированные магниты для военных целей.

Редкоземельные элементы используются в оборонной промышленности и высокотехнологичных устройствах, от ракет до смартфонов.

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