Правительство Литвы уходит в отставку

Литва на пороге глубокого политического кризиса. Правительство страны в полном составе подало в отставку. Решение принято на специальном заседании кабмина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неожиданностью оно не стало: четыре дня назад появилась информация, что свой пост покидает премьер-министр. Гинтаутас Палуцкас должен подать президенту заявление об отставке. А согласно Конституции, вслед за этим должно быть распущено и правительство.

Гинтаутас Палуцкас, премьер-министр Литвы:

Уважаемые коллеги, это была действительно честь. Честь. 19-е правительство проделало большую работу, и я думаю, нам нечего стыдиться. Спасибо всем.

Сложить полномочия главе кабмина пришлось в связи с громким коррупционным скандалом. Как стало известно, премьер, используя свое служебное положение, получал льготные кредиты. Кроме того, у правоохранительных органов возникли сомнения в прозрачности деятельности подконтрольных ему компаний. Теперь литовский президент должен будет подписать декрет о принятии отставки правительства и поручить ему временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина. Не позднее, чем через 15 дней он обязан будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру премьера.