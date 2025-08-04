Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ

Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ, заработав 161,72 миллиона долларов с момента своего дебюта в сезоне 2005/06. Об этом пишет РИА Новости.

Его договор с «Вашингтон Кэпиталз» действует до 2025/26 года и позволит получить еще 9 миллионов долларов, в результате чего общая сумма составит 170,72 миллиона долларов.

На втором месте – Сидни Кросби (сейчас 155,89 млн. долларов; 173,29 млн долларов по истечении контракта), за ним следует Евгений Малкин (151,67 млн долларов).

39-летний Овечкин был выбран первым номером на драфте 2004 года и всю свою карьеру отыграл в составе «Кэпиталз», с которыми выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. В минувшем сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах – 897 против 894.

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