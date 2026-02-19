Песков: Кремль продолжит вести официальный Telegram-канал

Кремль не испытывает никаких проблем с работой своего официального канала в Telegram, даже несмотря на замедление работы мессенджера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

На прямой вопрос об использовании VPN Песков не дал прямого ответа, но подчеркнул значимость донесения информации о деятельности президента до соотечественников за рубежом и иностранной аудитории.

Ранее глава Министерства цифрового развития заявил, что Роскомнадзор решил замедлить работу Telegram из-за его систематического отказа удалять противоправный контент. Мессенджер проигнорировал 150 тыс. соответствующих запросов.

Фото: kremlin.ru