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Песков: Кремль продолжит вести официальный Telegram-канал

19 февраля 2026 12:34
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Песков: Кремль продолжит вести официальный Telegram-канал-0

Кремль не испытывает никаких проблем с работой своего официального канала в Telegram, даже несмотря на замедление работы мессенджера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

На прямой вопрос об использовании VPN Песков не дал прямого ответа, но подчеркнул значимость донесения информации о деятельности президента до соотечественников за рубежом и иностранной аудитории.

Ранее глава Министерства цифрового развития заявил, что Роскомнадзор решил замедлить работу Telegram из-за его систематического отказа удалять противоправный контент. Мессенджер проигнорировал 150 тыс. соответствующих запросов.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков # Россия # It-технологии # It

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