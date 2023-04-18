Песков: Кремль не знает о плане Макрона по переговорам между РФ и Украиной

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле не владеют какой-либо информацией о плане президента Франции Эммануэля Макрона по мирным переговорам между Россией и Украиной, пишет ТАСС.

По утверждению Пескова, ни о каком плане Франции не было известно, и от нее не поступало никаких сведений. Однако, были некоторые сигналы относительно того, что в ходе визита в Китай со стороны Франции были высказаны некоторые идеи, но на данный момент они так и не проявили себя.

Газета Le Monde написала, что поездка президента Франции Макрона в КНР не повлияла на политику Пекина в отношении украинского конфликта. В ходе официального визита в Китай Макрон также отметил председателю КНР Си Цзиньпину, что рассчитывает на посредничество Пекина в урегулировании украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Макрон поручил своим советникам работать с Пекином над созданием плана по разрешению конфликта.