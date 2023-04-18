Жизни британцев угрожает опасность

Согласно данным соцопроса, почти 34 % взрослых, которые вызвали скорую для себя или своих близких, пришлось добираться до больницы самостоятельно из-за длительного ожидания. 6 % из них для этого пользовались общественным транспортом. Около 55 % респондентов сказали, что очень долго ждали прибытия врачей, несмотря на то, что нуждались в неотложной медицинской помощи. Все дело в том, что местные службы здравоохранения плохо финансируются. Из-за этого возник дефицит парамедиков и водителей скорой помощи. Ситуация катастрофическая и может привести к большому количеству смертей.