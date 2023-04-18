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Жизни британцев угрожает опасность

18 апреля 2023 10:24
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Новости Великобритании. Жизни британцев оказались под угрозой из-за кризиса, охватившего систему здравоохранения. Серьезные проблемы возникли с оказанием экстренной медпомощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизни британцев угрожает опасность-1

Согласно данным соцопроса, почти 34 % взрослых, которые вызвали скорую для себя или своих близких, пришлось добираться до больницы самостоятельно из-за длительного ожидания. 6 % из них для этого пользовались общественным транспортом. Около 55 % респондентов сказали, что очень долго ждали прибытия врачей, несмотря на то, что нуждались в неотложной медицинской помощи. Все дело в том, что местные службы здравоохранения плохо финансируются. Из-за этого возник дефицит парамедиков и водителей скорой помощи. Ситуация катастрофическая и может привести к большому количеству смертей.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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