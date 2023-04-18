Торнадо уничтожил целые кварталы в США

Новости США. Как минимум 23 человека стали жертвами разрушительных торнадо, которые пронеслись по Миссисипи. Четверо считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего от стихии пострадали города Сильвер-Сити и Роллинг-Форк. Уничтожены целые кварталы, возникли серьезные перебои с электричеством и питьевой водой. Там сейчас идет масштабная поисково-спасательная операция. Специалисты разбирают завалы в поисках выживших. Синоптики предупреждают о высоком риске новых торнадо. Губернатор штата ввел в пострадавших районах чрезвычайное положение.