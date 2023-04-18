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G7 приняла решение не размораживать российские активы до урегулирования конфликта в Украине

18 апреля 2023 10:14
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Госактивы России по-прежнему будут оставаться замороженными до урегулирования конфликта в Украине, заявили министры иностранных дел стран «Большой семерки», сообщает ТАСС.

Также они добавили, что намерены удерживать арестованные активы до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Немецкая газета Die Welt сообщила о неопубликованном документе Еврокомиссии, в котором юристы заключили, что после завершения конфликта в Украине следует вернуть замороженные активы Центробанка России в ЕС. ЕК, в свою очередь, выступает с предложением вкладывать эти активы в еврооблигации и с последующим использованием процентов для выплат Киеву.

Напомним, что весной 2022 года ЕС на время заморозил около 300 миллиардов золотовалютных запасов Российской Федерации.

# Международная политика

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