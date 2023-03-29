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Первое проявление демократии за 2 месяца протестов. Премьер Франции встретится с профсоюзами

29 марта 2023 18:26
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Новости Франции. Премьер Франции пригласила представителей профсоюзов обсудить пенсионную реформу. Встреча состоится в начале следующей недели, сообщают местные СМИ.

Первое проявление демократии за 2 месяца протестов. Премьер Франции встретится с профсоюзами-1

Это первое проявление демократии за два месяца протестов в Пятой республике. Ранее общение с активистами проходило в основном под напором водометов и через удары дубинок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с правительством, которой протестующие все же добились, некоторым из них обошлась особенно больно. А кто-то даже поплатился свободой.

Происходящее сейчас на улицах Франции окончательно запутало общество. Макрон, поддержавший протесты в Беларуси в 2020-м, спустил полицейских на собственных граждан. Впрочем, это уже не первое проявление торжества знаменитой европейской демократии. С желтыми жилетами обходились так же.

Первое проявление демократии за 2 месяца протестов. Премьер Франции встретится с профсоюзами-4

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# Акции протеста # Элизабет Борн # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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