Первое проявление демократии за 2 месяца протестов. Премьер Франции встретится с профсоюзами

Это первое проявление демократии за два месяца протестов в Пятой республике. Ранее общение с активистами проходило в основном под напором водометов и через удары дубинок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча с правительством, которой протестующие все же добились, некоторым из них обошлась особенно больно. А кто-то даже поплатился свободой.

Происходящее сейчас на улицах Франции окончательно запутало общество. Макрон, поддержавший протесты в Беларуси в 2020-м, спустил полицейских на собственных граждан. Впрочем, это уже не первое проявление торжества знаменитой европейской демократии. С желтыми жилетами обходились так же.