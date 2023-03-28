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Демократия пала под водомётами: во Франции на протесты вышли 2 млн человек

28 марта 2023 19:53
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Новости Франции. Демократия во Франции пала под напором водометов. В стране прошла 10-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократия пала под водомётами: во Франции на протесты вышли 2 млн человек-1

По данным профсоюзов, участие в шествиях по всей стране приняли 2 миллиона человек. Жители требуют снизить пенсионный возраст и вызывают Макрона на диалог – иногда ценой собственного здоровья. Правда, французский лидер происходящего не замечает. Точнее, не хочет замечать. Как и его европейские коллеги. Единственное, на что хватило Макрона, – недавнее интервью с попыткой оправдать реформу. Но на разговор с протестующими он так и не вышел. А вместо этого спустил тысячи полицейских со щитами и дубинками.

Демократия пала под водомётами: во Франции на протесты вышли 2 млн человек-4

Впрочем, в августе 2020-го этот самый французский лидер поддерживал протесты в Беларуси. Но демонстрантов в родной Франции встречает водометами и слезоточивым газом. Это же другое.

Демократия пала под водомётами: во Франции на протесты вышли 2 млн человек-7

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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