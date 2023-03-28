Демократия пала под водомётами: во Франции на протесты вышли 2 млн человек

По данным профсоюзов, участие в шествиях по всей стране приняли 2 миллиона человек. Жители требуют снизить пенсионный возраст и вызывают Макрона на диалог – иногда ценой собственного здоровья. Правда, французский лидер происходящего не замечает. Точнее, не хочет замечать. Как и его европейские коллеги. Единственное, на что хватило Макрона, – недавнее интервью с попыткой оправдать реформу. Но на разговор с протестующими он так и не вышел. А вместо этого спустил тысячи полицейских со щитами и дубинками.