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Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом

29 марта 2023 08:36
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Новости Франции. Во Франции очередная волна протестов против пенсионной реформы закончилась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом-1

Ожесточенные стычки произошли в Лионе, Лилле, Нанте и других крупных городах страны, включая столицу. Демонстранты забрасывали представителей власти бутылками, петардами и «коктейлями Молотова». Сообщается о 175 раненых сотрудниках полиции.

Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом-4

Демонстранты блокировали работу общественного транспорта и сооружали баррикады на дорогах и пешеходных зонах. Для разгона протестующих были применены водометы, слезоточивый газ и субсветовые гранаты.

Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом-7

По сообщению МВД, в ходе беспорядков задержано свыше 200 человек. Новая общенациональная забастовка против пенсионной реформы намечена на 6 апреля.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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