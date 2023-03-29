Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом

Новости Франции. Во Франции очередная волна протестов против пенсионной реформы закончилась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожесточенные стычки произошли в Лионе, Лилле, Нанте и других крупных городах страны, включая столицу. Демонстранты забрасывали представителей власти бутылками, петардами и «коктейлями Молотова». Сообщается о 175 раненых сотрудниках полиции.

Демонстранты блокировали работу общественного транспорта и сооружали баррикады на дорогах и пешеходных зонах. Для разгона протестующих были применены водометы, слезоточивый газ и субсветовые гранаты.