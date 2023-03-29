Во Франции демонстрантов разгоняли водомётами и слезоточивым газом

Новости Франции. Во Франции очередная волна протестов против пенсионной реформы закончилась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции очередная волна протестов против пенсионной реформы закончилась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожесточенные стычки произошли в Лионе, Лилле, Нанте и других крупных городах страны, включая столицу. Демонстранты забрасывали представителей власти бутылками, петардами и «коктейлями Молотова». Сообщается о 175 раненых сотрудниках полиции.
Демонстранты блокировали работу общественного транспорта и сооружали баррикады на дорогах и пешеходных зонах. Для разгона протестующих были применены водометы, слезоточивый газ и субсветовые гранаты.
По сообщению МВД, в ходе беспорядков задержано свыше 200 человек. Новая общенациональная забастовка против пенсионной реформы намечена на 6 апреля.
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