Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам

Новости Франции. Повышенные меры безопасности ввели во Франции. Власти опасаются намеченных на сегодня, 28 марта, очередных выступлений против пенсионной реформы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МВД страны, на улицы могут выйти до миллиона человек. Поэтому к предстоящим демонстрациям в стране готовятся почти как к военным действиям. Для обеспечения порядка мобилизован беспрецедентный по численности контингент сил безопасности. В столице и регионах будут дежурить около 15 тысяч полицейских и жандармов.

По словам главы МВД, силы правопорядка столкнулись с чрезвычайной агрессией со стороны манифестантов. Во многих городах протесты сопровождаются беспорядками, мародерством и попытками поджога: в Бордо демонстранты уже поджигали здание мэрии, подобные факты фиксировались и в Париже.