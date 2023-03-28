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Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам

28 марта 2023 12:14
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Новости Франции. Повышенные меры безопасности ввели во Франции. Власти опасаются намеченных на сегодня, 28 марта, очередных выступлений против пенсионной реформы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам-1

Как сообщили в МВД страны, на улицы могут выйти до миллиона человек. Поэтому к предстоящим демонстрациям в стране готовятся почти как к военным действиям. Для обеспечения порядка мобилизован беспрецедентный по численности контингент сил безопасности. В столице и регионах будут дежурить около 15 тысяч полицейских и жандармов.

По словам главы МВД, силы правопорядка столкнулись с чрезвычайной агрессией со стороны манифестантов. Во многих городах протесты сопровождаются беспорядками, мародерством и попытками поджога: в Бордо демонстранты уже поджигали здание мэрии, подобные факты фиксировались и в Париже.

Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам-4

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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