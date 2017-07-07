Первая встреча Путина и Трампа: о чем они говорили в Гамбурге?

Новости Германии. Мировые лидеры собрались 7 июля в Гамбурге на 12 по счету саммите G20. Его символ – не до конца затянутый морской узел, олицетворяющий сплоченность стран-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе заседаний, помимо традиционных тем, будут обсуждаться и самые наболевшие: вопросы миграции, изменения климата, борьбы с международным терроризмом, ядерная программа КНДР, а также кризис на Ближнем Востоке и конфликт в Украине.

Ангель Меркель, федеральный канцлер Германии:

Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать. Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом. Не в состоянии и надежно защитить своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта. Будем призывать партнеров по «двадцатке» сплотиться в противодействии терроризму. На полях саммита запланировано несколько рабочих заседаний и двусторонних встреч. Уже состоялись закрытые переговоры лидеров России и США.

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:

У нас состоялся очень хороший диалог, и он будет продолжаться. Думаю, наша встреча принесет позитивный результат для России и для Соединенных Штатов. Для меня большая честь встретиться с вами. Спасибо.

Владимир Путин:

Если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы. И, надеюсь, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Между тем, в Гамбурге продолжаются протесты и столкновения с полицией. За 7 июля в ходе противостояний пострадали около 200 человек, 45 взяты под стражу.