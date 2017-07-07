Первая встреча Путина и Трампа: о чем они говорили в Гамбурге?
Новости Германии. Мировые лидеры собрались 7 июля в Гамбурге на 12 по счету саммите G20. Его символ – не до конца затянутый морской узел, олицетворяющий сплоченность стран-участниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе заседаний, помимо традиционных тем, будут обсуждаться и самые наболевшие: вопросы миграции, изменения климата, борьбы с международным терроризмом, ядерная программа КНДР, а также кризис на Ближнем Востоке и конфликт в Украине.
Ангель Меркель, федеральный канцлер Германии:
Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать.
Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом. Не в состоянии и надежно защитить своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта.
Будем призывать партнеров по «двадцатке» сплотиться в противодействии терроризму.
На полях саммита запланировано несколько рабочих заседаний и двусторонних встреч. Уже состоялись закрытые переговоры лидеров России и США.
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки:
У нас состоялся очень хороший диалог, и он будет продолжаться.
Думаю, наша встреча принесет позитивный результат для России и для Соединенных Штатов.
Для меня большая честь встретиться с вами. Спасибо.
Владимир Путин:
Если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то, конечно, такие встречи личные необходимы.
И, надеюсь, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат.
Между тем, в Гамбурге продолжаются протесты и столкновения с полицией. За 7 июля в ходе противостояний пострадали около 200 человек, 45 взяты под стражу.
Митингующие поджигают автомобили, бьют камнями витрины и не оставляют попыток прорваться к месту проведения саммита.
В связи с этим в городе серьезно усилены меры безопасности. Улицы патрулируют полицейские с автоматами, в воздух поднята авиация. Саммит продлится всего два дня и уже 8 июля станет известно, смогут ли мировые лидеры потуже затянуть узел взаимодействия и принять решения, от которых зависит будущее мирового сообщества.