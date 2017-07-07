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В Гамбурге 7 июля открывается саммит G20

07 июля 2017 07:57
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Новости Германии. Саммит G20 открывается 7 июля в Гамбурге. На повестке дня – борьба с терроризмом, изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи. Также будет обсуждаться энергетика и сотрудничество в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьезные дебаты ожидаются по основным вопросам, которые продвигает хозяйка саммита Германия. Они касаются свободной торговли и миграции. Тем временем, на улицах города не стихают беспорядки. Агрессивно настроенные противники проведения саммита стали поджигать машины, бить витрины и строить баррикады. Известно о нападении на полицейский участок. Правоохранители применили слезоточивый газ. К этому времени известно о 70 пострадавших.

# Международная политика

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