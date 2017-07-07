G20: что обсудят в немецком Гамбурге
Новости Беларуси. В Гамбурге 7 июля начался саммит G20. Это неформальное объединение 19 ведущих стран мира и Евросоюза, на которые приходится 2/3 населения планеты и порядка 80% мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча лидеров крупнейших экономик мира проходит на фоне серьезных беспорядков, из-за чего город живет фактически в режиме чрезвычайного положения. Впрочем, на повестку двухдневного форума это никак не влияет. Главные темы встречи: борьба с терроризмом, миграция изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи.
В Гамбурге открылся саммит G20, в рамках которого лидеры крупнейших стран мира обсудят широкий спектр международных тем, в том числе кризис на Ближнем Востоке и конфликт в Украине. Также на повестке дня – борьба с терроризмом, изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи. Будет обсуждаться миграция, энергетика и сотрудничество в области здравоохранения.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:
Миллионы людей, которые сейчас следят за происходящим, с беспокойством надеются, что мы сможем внести вклад в решение их проблем. Я думаю, именно в этом духе мы должны сотрудничать. Я уверена, что каждый здесь приложит усилия, чтобы достичь хороших результатов.
На полях саммита запланировано несколько важных встреч. В том числе переговоры лидеров России и США. Путин и Трамп намерены поднять вопросы урегулирования конфликтов в Сирии и Украине. По мнению мировых политологов, эти страны имеют потенциал для координации усилий в этом направлении.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Как показывает практика, ни одно государство, каким бы сильным оно ни было, не может в одиночку справиться с этим злом. Не в состоянии и надежно защитить своих граждан. Поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта. Будем призывать партнеров по «двадцатке» сплотиться в противодействии терроризму.
Пока мировые лидеры проводят первое заседание саммита, в Гамбурге продолжаются беспорядки. Митингующие поджигают автомобили, бьют камнями витрины, закидывают полицейские машины коктейлями Молотова. К этому времени известно почти о 200 пострадавших и 45 задержанных.
В связи с этим в городе серьезно усилены меры безопасности. Улицы патрулируют полицейские с автоматами, в воздух поднята авиация. Саммит продлится два дня, уже завтра станут известны ответы на вопросы, от которых зависит глобальное политическое и экономическое развитие.