G20: что обсудят в немецком Гамбурге

Новости Беларуси. В Гамбурге 7 июля начался саммит G20. Это неформальное объединение 19 ведущих стран мира и Евросоюза, на которые приходится 2/3 населения планеты и порядка 80% мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча лидеров крупнейших экономик мира проходит на фоне серьезных беспорядков, из-за чего город живет фактически в режиме чрезвычайного положения. Впрочем, на повестку двухдневного форума это никак не влияет. Главные темы встречи: борьба с терроризмом, миграция изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи.

В Гамбурге открылся саммит G20, в рамках которого лидеры крупнейших стран мира обсудят широкий спектр международных тем, в том числе кризис на Ближнем Востоке и конфликт в Украине. Также на повестке дня – борьба с терроризмом, изменение климата, глобальный экономический рост и ядерная программа Северной Кореи. Будет обсуждаться миграция, энергетика и сотрудничество в области здравоохранения.