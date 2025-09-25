Переговоры по украинскому конфликту возможны? Мнение главы ДНР Дениса Пушилина

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас много говорят о переговорах, о дипломатии, но тем не менее, мы видим, что и военная поддержка киевского режима не прекращается, и Европа еще все более и более агрессивную позицию занимает. Исходя из вашего опыта, возможно ли что-то сделать за столом переговоров или пока мы видим, что Запад пока не почувствует пороха, он не успокоится?

Денис Пушилин, глава ДНР:

Сейчас по многим направлениям проявляются двойные стороны и стандарты, которые раньше были в виде каких-то заговоров. Ровно так они воспринимались. Сейчас это абсолютно открыто. Но опять же, если возвращаясь к Минским соглашениям, это всё то, что было гарантировано за столом переговоров, в том числе и странными гарантами достигнутой договоренности. Плохие они или хорошие, этого не обсуждаем. Тем не менее четыре страны подписали. Выступили гарантами. Делали вид, что все это выполняется и прочее. Мы видели тот цинизм, с которым потом две страны сделали: «Так мы не собирались, мы просто тянули время и вооружали Украину». Я говорю про Германию и Францию, про госпожу Меркель и про господина Олланда. Разве это дипломатия? Это разве переговоры? Это разве четкая выверенная позиция лидера государства, который не просто ставит подпись, не просто дает свое слово, а и должен смотреть на несколько шагов вперед? Послушайте, можно же обмануть один раз, дальше тебе никто не поверит. А как тогда с тобой договариваться? И причем ты же говоришь от имени страны. Недопустимая история.

Вы знаете, поэтому сейчас, если говорить о возможностях или окнах возможностей, которые есть или нет на данный момент, то я склоняюсь к тому, что их крайне мало и все захлопываются. Потому что единственный сейчас руководитель имеется ввиду со стороны тех государств, которые участвуют конфликтной составляющей. Это наш Президент и союзник Александр Григорьевич, который сказал и держит свое слово. Западные страны сейчас не держат свое слово. В этом самая большая проблема. И сейчас у нас у всех, включая меня, я, несмотря на все сложности, пережитые там регионов 14 года, все-таки сохраняя оптимизм, я все-таки верю в то, что найдется там больше здравого смысла, больше будет советников говорить о все-таки каких-то более долгосрочных стратегических перспективах. И все-таки Дональд Трамп, его и восприятие его картины мира склонится в то, что нужно договариваться, нужно находить возможность и лучше разрешать любой конфликт, любую вот такую сложную ситуацию все-таки за столом переговоров. Так будет более полезно, и так будет наименьшее все такое количество потерь, нежели на поле боя. С учетом того, если все-таки допустить это более серьезные стадии конфликта, конечно, это несоизмеримо то ли дипломатия, то ли вот такого рода конфликт. Поэтому здесь вот я все-таки, конечно же, за то, что все-таки некое окно, оно прям захлопывается на глазах, оно все-таки еще есть окно возможности.

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