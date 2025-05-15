Переговоры будут? Что известно о первой за 3 года встрече России и Украины в Стамбуле

Быть ли переговорам о мире? Впервые за последние три года Россия и Украина должны встретиться за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для мирного диалога выбрана Турция, если быть точным, дворец Долмабахче в Стамбуле, который уже видел попытку дипломатического урегулирования украинского конфликта. Стороны встречались здесь в 2022-м. Тогда, казалось, Москва и Киев пришли к консенсусу. Был сформирован совместный документ, однако договоренности так и остались только на бумаге. И вот мир вновь в ожидании, что на этот раз результатом контактов России и Украины станут конкретные и практические шаги в сторону мира. Впрочем, до сих пор остается неясным, когда будет дан старт диалогу. С самого утра представители СМИ со всего мира буквально оккупировали рабочую резиденцию турецкого лидера, ожидая прибытия делегаций. Представлять интересы России будет помощник президента. Москва нацелена на конструктивную, серьезную работу. О позиции Кремля по украинскому вопросу Владимир Мединский сообщил журналистам.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Как и представители американской стороны, на встречу переговорщики от России прибыли заблаговременно. В то время как участие Украины все еще было под вопросом. Утром в Анкару прибыл Владимир Зеленский, который сообщил, что примет решение об участии делегации в переговорах только после консультаций с турецким лидером. Пока представители СМИ со всех концов света изнемогали в Стамбуле под палящим турецким солнцем в ожидании украинской делегации, в Анкаре проходила закрытая для прессы двусторонняя встреча Зеленского и Реджепа Эрдогана. После – рабочий ужин. По итогам переговоров, которые продлились 2 часа 45 минут, Зеленский заявил, что все же отправит своих переговорщиков в Стамбул. Возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров, а обсуждать с российской стороной они намерены прекращение огня. Вероятно, речь пойдет о том, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное перемирие. Только вот планы оппонентов глобальнее – разрешение конфликта и его первопричин. Эксперты могут только строить предположения о том, какие в итоге темы станут ключевыми.