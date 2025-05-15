Как живёт семья мисс Минск – 2025? Побывали в гостях

В Беларуси семья – это конституционная основа государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в мире спорят о чайлдфри и переосмысливают традиции, для нашей страны эти дискуссии не имеют смысла. Семья для нас – неприкосновенный приоритет, и это не просто поддержка, а целая система: от самых современных роддомов до социальных гарантий, которые делают создание семьи и рождение детей не бременем, а счастьем. Юлия Мычка продолжит.

Владислав Трикоза:

Семья – это нечто большее, чем союз мужчины и женщины, нечто большее, чем ячейка общества. Семья – это, кроме союза, отношения мужчины и женщины, это, конечно же, дети.

Многодетный папа Владислав делится мудростью, опираясь на личный жизненный опыт. Их с Юлией семейный союз с рождением детей стал только крепче. Не повлияло и расстояние длиной в три года. По долгу службы Владиславу приходилось неделями быть вдали от дома. Государство поддержало многодетную семью. Юля получила дополнительный выходной. Это помогло семье сохранить баланс между работой и заботой о детях. Юлия Трикоза:

Здесь нужно было где-то сходить к врачу, где-то приготовить еды, где-то погладить, постирать, убраться, домашние дела сделать. Порой я приходила на работу, спрашивает подружка: «Ну, как отдохнула?» Я говорю: «Отдохнула… Лучше бы я на работу вышла».

Многодетная семья – это дорогое удовольствие. Но только не в Беларуси. Заботу государства Юлия и Владислав прочувствовали не единожды. Бесплатное образование и медицина, льготный кредит, благодаря которому они построили дом. И вот уже более 20 лет на своей собственной кухне под названием жизнь готовят блюдо, именуемое счастьем. Поддерживать доверительную атмосферу дома помогают все без исключения. Но, несмотря на такое единство, в семье уважают индивидуальность каждого. Старшая Татьяна – будущий инженер-программист. Профессию выбрала самостоятельно.

Татьяна Трикоза:

Родители больше старались не убедить и навязать свое мнение, а показать на жизненных примерах, что высшее образование необходимо. Уже есть планы, проекты, которые я бы хотела реализовать, но это все пока что в планах. Также я очень хочу стать счастливой супругой и любимой мамой.

Младшему Александру только предстоит определиться с будущей профессией. Однако молодой человек уверен: в стране, где созданы все условия для самореализации, сложностей с выбором не возникнет. Помогут ему в этом и личные достижения. Парень профессионально занимается плаванием и спортивной рыбалкой. Поддержка в лице родителей также гарантирована.

Это та самая лента «Мисс Минск», которую мне вручали во Дворце Республики. В этой семье живет и самая красивая девушка столицы – мисс Минск – 2025. Свой жизненный путь также режиссирует самостоятельно. Учится в университете культуры и искусств. Параллельно готовится к конкурсу «Мисс Беларусь». Однако уже считает себя победительницей. Ведь у нее есть самая большая награда – замечательная семья.