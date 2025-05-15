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«Гродно-93» обыграл баскетбольный «Минск» в матче чемпионата Беларуси

15 мая 2025 19:32
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В Лиде стартовала финальная серия мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. Борьбу за золотые награды ведут «Минск» и «Гродно-93». Первый поединок выдался жарким и бескомпромиссным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовую четверть минимально 21:20 выиграла команда Дмитрия Кузьмина. Во втором отрезке столичная дружина перехватила инициативу. И после первой половины матча «Минск» вел со счетом 38:36. Но гродненцы не сдавались и продолжали методично реализовывать игровой потенциал. Их преимущество по ходу поединка достигало десяти баллов.

Подопечные Алексея Суховецкого в концовке предприняли попытку спасти игру, но баскетболисты «Гродно-93» не только отстояли в обороне, но и укрепили перевес. Итоговый счет – 89:74 в пользу гродненцев. Серия в борьбе за чемпионство продлится до трех побед. Следующий матч состоится в Лиде 17 мая.

# Баскетбол

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