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Литовский профессор: официальный Вильнюс запугал свой народ так, что они бегут из страны

15 мая 2025 19:35
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим переговоры по Украине в Стамбуле и международные события. В эфире публицист Юрий Терех, адвокат, литовский профессор Станисловас Томас.

Литовский профессор: официальный Вильнюс запугал свой народ так, что они бегут из страны-2

Станисловас Томас, адвокат, литовский профессор:
Они распугали совершенно молодежь. Они каждый день говорят о том, что будет война с Беларусью, что с Беларусью война неизбежна, вот буквально часы остались, вот буквально завтра. 

Конечно же, какая реакция у молодежи? Они все решают убежать, уехать. Никто воевать не хочет ни с Россией, ни с Беларусью. Люди хотят жить нормальной жизнью на самом деле. И они понимают, что эта система финансируется за счет того, что им надо перепилить миллиарды евро, которые проходят через неподконтрольный аудит у министерства, через это ведомство. И люди убегают. Люди убегают от бедности. Люди понимают, молодежь понимает, что если ты останешься в Литве, во-первых, ты должен прожить жизнь в бедноте, а потом ты будешь в старости в совершенной бедноте.

Литовский профессор: официальный Вильнюс запугал свой народ так, что они бегут из страны-4

Григорий Азаренок, СТВ:
Вот какая перспектива у молодого человека в демократии? Вот какие отрасли экономики считаются перспективными: программисты, услуги, IT? Вот есть ли что-то, что дает человеку вот возможность, мечту, реализацию, саморазвитие? Почему убегают?

Станисловас Томас:
Убегают, потому что работы нет. Понимаете? Цены постоянно растут. Зарплаты, может быть, чуть-чуть растут, но они не догоняют цены совершенно. И у людей нет перспектив. Поэтому население сократилось. Сейчас где-то меньше, чем 2 миллиона человек, к сожалению, в Литве. Невозможно прокормить детей. Люди убегают. Люди убегают.

# Новости Литвы # Григорий Азаренок # Международная политика

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