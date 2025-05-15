Станисловас Томас, адвокат, литовский профессор:

Они распугали совершенно молодежь. Они каждый день говорят о том, что будет война с Беларусью, что с Беларусью война неизбежна, вот буквально часы остались, вот буквально завтра.

Конечно же, какая реакция у молодежи? Они все решают убежать, уехать. Никто воевать не хочет ни с Россией, ни с Беларусью. Люди хотят жить нормальной жизнью на самом деле. И они понимают, что эта система финансируется за счет того, что им надо перепилить миллиарды евро, которые проходят через неподконтрольный аудит у министерства, через это ведомство. И люди убегают. Люди убегают от бедности. Люди понимают, молодежь понимает, что если ты останешься в Литве, во-первых, ты должен прожить жизнь в бедноте, а потом ты будешь в старости в совершенной бедноте.