Финальная серия волейбольного турнира «Мяч над сеткой» стартовала в Минске

В Минске стартовала финальная серия детско-юношеского волейбольного турнира «Мяч над сеткой». В этом сезоне в соревнованиях приняли участие 96 команд из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такая селекция позволит более тщательно просмотреть перспективных игроков. Турнир многоступенчатый, и до финала доходят только сильнейшие ребята. В финальный раунд вышли 46 дружин. На площадке Республиканского училища олимпийского резерва определились первые победители в четырех возрастах. В группе девочек до 12 лет победа досталась коллективу СДЮШОР «Минск-1». Собственно, представители этой школы взяли все главные призы. Также были отмечены лучшие ребята в отдельных номинациях.

Ольга Карпова, тренер СДЮШОР ВК «Минск-1»:

Хоть дети и маленькие, но проведение таких соревнований очень важно для них. Дети получают прекрасный опыт, это спарринговые турниры, они растут эмоционально и физически. Это стимул работать дальше, потому что говорят: не так тяжело выиграть что-то, чем удержать чемпионство.