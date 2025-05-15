Финальная серия волейбольного турнира «Мяч над сеткой» стартовала в Минске

В Минске стартовала финальная серия детско-юношеского волейбольного турнира «Мяч над сеткой». В этом сезоне в соревнованиях приняли участие 96 команд из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовала финальная серия детско-юношеского волейбольного турнира «Мяч над сеткой». В этом сезоне в соревнованиях приняли участие 96 команд из всех регионов страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такая селекция позволит более тщательно просмотреть перспективных игроков. Турнир многоступенчатый, и до финала доходят только сильнейшие ребята. В финальный раунд вышли 46 дружин. На площадке Республиканского училища олимпийского резерва определились первые победители в четырех возрастах. В группе девочек до 12 лет победа досталась коллективу СДЮШОР «Минск-1». Собственно, представители этой школы взяли все главные призы. Также были отмечены лучшие ребята в отдельных номинациях.
Ольга Карпова, тренер СДЮШОР ВК «Минск-1»:
Хоть дети и маленькие, но проведение таких соревнований очень важно для них. Дети получают прекрасный опыт, это спарринговые турниры, они растут эмоционально и физически. Это стимул работать дальше, потому что говорят: не так тяжело выиграть что-то, чем удержать чемпионство.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Очень грандиозный проект – Детско-юношеская волейбольная лига. Это дети, которых мы начинаем отбирать прям самых маленьких – с семи лет. Мы за ними наблюдаем, за ними смотрим, рождаются звездочки. Некоторые дети, мы замечаем, они такие трудолюбивые. Вроде, не имеют данных, но имея талант трудолюбия – это уже талант. Мы отсюда выбираем самых лучших в молодежные сборные по возрастам.
16 мая в рамках финала на площадку выйдут следующие возрастные группы. Так что неделя обещает быть насыщенной.