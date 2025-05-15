Последним участником полуфинала ЧБ по мини-футболу стал «Минск»

Последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу стала команда «Минск». В третьем поединке 1/4 финала дружина Александра Черника принимала коллектив «Охрана-Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Яркие эмоции и содержательная игра обеих команд – таков был антураж этого противостояния. Зрители на трибунах активно поддерживали своих. Правда, изобилия голов в этом матче зафиксировано не было. На 33-й минуте Даниил Кривицкий в контратаке поразил ворота соперника и вывел «Минск» вперед – 1:0. «Горожане» на последних минутах поединка отстояли свою территорию и не позволили футболистам «Охрана-Динамо» сравнять счет. А за 5 секунд до окончания игры Андрей Семенюк оформил окончательные цифры – 2:0 в пользу «Минска».

19 мая в Орше «Витэн» примет столичную команду в первом полуфинальном матче чемпионата страны.