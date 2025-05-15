15 жительниц столицы получили ордена Матери в День семьи

За безграничную любовь и заботу. В День семьи высоких государственных наград удостоены женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Церемония прошла в Минской городской ратуше. 15 жительниц столицы получили ордена Матери. Заслуженные награды им вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В адрес женщин звучали теплые слова признательности и благодарности за их ежедневный и неоценимый труд. Большинство из них успешно совмещают карьеру и материнство. Это представительницы различных сфер: жилищно-коммунального хозяйства, образования, промышленности и торговли. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 76 детей. У одной их них 6 дочерей и сыновей, 14 воспитывают 5 детей.

Екатерина Бабейкина:

Благодарна всем тем людям, которые мне помогли и растить, кто был рядом. Благодарна за поддержку нашего государства. Стать настоящей мамой дорогого стоит, чтобы знать, когда поддержать человека, дать ему дорогу в жизнь.

Ольга Батюлева:

Эмоции самые положительные. Концерт замечательный. Такая подготовка, столько стараний. Вот внимание нам, многодетным мамам, очень приятно.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Вручение орденов Матери является для страны знаменательным. Ведь каждая семья, особенно многодетная – это фундамент нашей страны, ячейка общества, которая воспитывает детей и делает все, чтобы страна имела будущее, чтобы она развивалась. И мы будем всегда поддерживать наши многодетные семьи.