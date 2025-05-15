Лукашенко: «Третий ребёнок – это мой!» Как государство заботится о семьях?

В Беларуси семья – это конституционная основа государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в мире спорят о чайлдфри и переосмысливают традиции, для нашей страны эти дискуссии не имеют смысла. Семья для нас – неприкосновенный приоритет, и это не просто поддержка, а целая система: от самых современных роддомов до социальных гарантий, которые делают создание семьи и рождение детей не бременем, а счастьем. Юлия Мычка продолжит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Один ребенок – это ваш ребенок. Два – посмотрим на семью, может, кого-то и надо поддержать, но это тоже ваши дети. Вот третий – это мой ребенок. Я встречаюсь с женским коллективом на каком-то заводе – одни молодые женщины. И они начали говорить о детях. Я говорю: «Давайте договоримся: третий ребенок – это мой и чуть-чуть ваш. Четвертый – сто процентов, и пятый, и следующие – это мои. Согласны?» Молчат... Я говорю: «Чего вы молчите?» – «А-а, так рожать же надо». – «Ну вот рожать я за вас, говорю, не могу». Эти слова Президента – не шутка, а отражение философии, заложенной в демографическую стратегию еще в 2000-х. Государство берет на себя роль надежного партнера семей. Первым шагом стало решение квартирного вопроса. Условия льготных кредитов менялись не единожды: и с каждым разом доля государственного финансирования жилья увеличивалась. Сегодня, если в семье рождается четвертый ребенок, кредит погашается полностью.

Мария Шапневская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

Государство вкладывает в семейную политику большие средства. Начиная от пособия на рождение ребенка, это бесплатные дородовые обследования, больничные, получение дополнительной финансовой поддержки при рождении первого ребенка, второго и последующего. Появление на свет будущего гражданина страна расценивает как повод для поощрения его родителей и за каждого наследника готова платить рублем. Для семей, воспитывающих детей, больше 11 видов государственных пособий.

Юлия Дубонос, многодетная мама:

У нас трое деток. Школа представляет бесплатное питание. Алиса и Герман у нас учатся в школе искусств, они там образование получают бесплатно, так как они дети из многодетной семьи. Активное вовлечение отцов в воспитание детей перестает быть исключением: сегодня 10 % отпусков по уходу за ребенком в Беларуси берут именно папы.

Петр Лазарев:

Когда первый – вообще плакал иногда от радости. Все счастливые моменты связаны с детьми. Студенческие семьи – особая гордость Беларуси. Они не только осваивают профессии, но и учатся быть партнерами, родителями, опорой друг для друга.